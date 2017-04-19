В Орле на остановках появится расписание транспорта

Поручение дал глава администрации Орла Андрей Усиков.

Расписание движения общественного транспорта будет размещено на всех остановках, сообщил Андрей Усиков на встрече с ОНФ 17 апреля. Работа будет произведена в 2017 году. Печатные расписания появятся на тех остановках, где не будет электронного табло. На эту работу Усиков дал подчиненным месяц.

— Мероприятия будут проводиться в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017-2025 годы, — добавили в пресс-службе мэрии.