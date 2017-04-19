В Орле на остановках появится расписание транспорта

Поручение дал глава администрации Орла Андрей Усиков.
Расписание движения общественного транспорта будет размещено на всех остановках, сообщил Андрей Усиков на встрече с ОНФ 17 апреля. Работа будет произведена в 2017 году. Печатные расписания появятся на тех остановках, где не будет электронного табло. На эту работу Усиков дал подчиненным месяц.
— Мероприятия будут проводиться в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017-2025 годы, — добавили в пресс-службе мэрии.
А кто будет по нему ездить??? Очередной пшик и деньги в карман…
Кто будет отвечать за точность движения?
А толку от этих табличек? Только если стоять на остановке и снимать на камеру то, как маршрутки не соответствуют расписанию и потом подавать в суд? Очередное отмывание денег. На таблички же миллионы «потратят».
а что, уже не электронные???
Семь советников и помов для того и сидят чтобы думать где деньги отбить.
Собирались электронные ставить, а уже обычные… все как всегда за табличку космоденьги, за установку так же ценник сумашедший, а в итоге ни табличек ни чего, а бюджет освоили…. в карман себе.
Тоже неплохо, хотя кончно электронные приблизили бы наш город к понятию цивилизованных городов.
На заборе тоже пишут #@*,там дрова!