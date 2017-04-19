В Орле с начала года поймали 800 пьяных водителей

Данные озвучил начальник УГИБДД по Орловской области Александр Коршунов на прошедшей 19 апреля пресс-конференции.

Сотрудники орловской госавтоинспекции за 1 квартал 2017 года составили 729 административных протоколов за вождение в нетрезвом виде, сообщил Коршунов. Кроме того, было возбуждено 83 уголовных дела за пьянку за рулем. Начальник УГИБДД подчеркнул, что борьба с нетрезвыми водителями продолжается — два-три раза в неделю проводятся рейды по их выявлению.