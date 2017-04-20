В Орле пожар в КПРФ уничтожил бюст Ленина и архив

«ОрелГраду» стали известны подробности пожара в Заводском райкоме.
Напомним, 20 апреля в 16 часов орловские пожарные выехали на тушение возгорания в помещении Заводского районного комитета КПРФ на улице Комсомольской. Возгорание уже ликвидировано, но пожар нанес немалый ущерб конференц-залу.
Как сообщает наш корреспондент с места событий, две женщины — сотрудницы райкома — сначала попытались потушить возгорание самостоятельно, но это у них не получилось. Огонь уничтожил шкаф с бумагами — в здании лежали архивные документы. Кроме того, от активных действий сотрудниц и пожарных разрушился бюст Владимира Ленина, находившийся там же. Он упал и разбился.
По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки. Очаг возник в том углу, где располагался счетчик.
это что за поминальный стол?
Не уберегли…
Пора ульянова похоронить по человечески.