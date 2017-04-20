Власти рассказали, зачем менять Генплан Орла

Вопрос обсудили на заседании строительного комитета горсовета.

Начальник управления архитектуры Олег Минкин пояснил депутатам, как изменится Генеральный план Орла в случае принятия поправок и для чего это нужно. Напомним, разрабатывать его начали ещё в 2013 году, но после перераспределения полномочий работа застопорилась.

По словам Минкина, текущий Генплан очень амбициозный и страдает «гигантоманией». В частности, требуется понизить категорийность дорог, чтобы потом по закону не пришлось строить двухуровневые развязки: «В текущей ситуации это будет просто невозможно».

Кроме того, старый Генплан не предполагает, в частности, микрорайон «Зареченский». Также требуется ограничить строительную деятельность в историческом центре.

Областные власти имеют вопросы к городу, который занимался заказом разработки коррективов генплана. Наталья Анненкова заявила, что изменения могут повлечь за собой другие изменения — в Правила застройки и землепользования. При этом документ должен быть составлен так, чтобы город не потерял объекты культурного наследия. Подробнее обсудили центр Заводского района: там, по словам Минкина, лучше всего заниматься малоэтажным строительством.

Прежде чем генплан будет изменен, ему предстоят минимум 11 публичных слушаний во всех районах Орла. Если горсовет их назначит, то они пройдут либо в мае-июне, либо в июле.

Депутаты решили, что публичные слушания обязательно надо проводить. Чертежи с генпланом пообещали разместить в самой администрации, а также на сайте.