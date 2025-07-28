Школы в Орле и Жилина официально переползут на 2026 год

Существенные условия контрактов с подрядчиками планируется изменить.

О ходе строительства двух крупных учреждений образования на совещании 28 июля в администрации региона рассказал руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

Подрядчик школы на 1225 мест на улице Родзевича-Белевича – ООО «УКС». Окончание работ – 2026 год, сообщил Александр Ященко. Выполнены подготовительные работы. 1 июля подрядчик вышел из экспертизы.

«На сегодняшний день «Орелгосзаказчиком» сформирован пакет документов и отправлен в правительство на выпуск распоряжения об изменении существенных условий контракта. После этого будет заключено дополнительное соглашение».

Школу на 1225 мест в Жилина строит ООО «АС Монтаж». Также срок сдачи – 2026 год, пояснил Ященко. Ведется устройство монолитной фундаментной плиты. На прошлой неделе от подрядчика была принята полностью рабочая документация, оплачена. Идет подписание дополнительного соглашения по изменению существенных условий, пояснил Ященко.

«Ну, мы тоже с вами здесь должны быть реалисты», – отметил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона попросил обратить особое внимание на «четкий график производства работ, потому что менее полутора лет осталось». Сроки должны соответствовать темпу деятельности, количеству задействованных людей и приобретенных материалов. Тем более, через несколько месяцев придет зима, напомнил губернатор.

«За подрядчика закон работать не позволяет, хотя порой уже хочется лопату взять и помогать им, – посетовал Андрей Клычков. – Но нужно заставлять. При необходимости все материалы направляете в правоохранительные органы», – посоветовал Ященко глава региона.

Отметим, срок исполнения контрактов, заключенных весной 2023 года, в последней редакции был – 14 ноября 2025. Подрядчикам уже перевели более 1,11 млрд рублей. Для школы в Орле еще не получено разрешение на строительство. Руководство ООО «АС «Монтаж» заподозрили в мошенничестве. Оба объекта обещали сдать в 2024 году, работая в три смены.

ИА “Орелград”