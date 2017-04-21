Орловские чиновники начали отчитываться о доходах

На сайте администрации Орла «ожил» антикоррупционный раздел.

Вероятно, сведения о доходах и имущественном положении служащие администрации Орла решили публиковать не разом, а постепенно, чтобы горожанам было удобнее за ними следить. На данный момент в разделе «Противодействие коррупции» опубликовано лишь два отчета работников муниципалитета.

Так, начальник отдела управления муниципальной собственностью Всеволод Синегубкин задекларировал доход за 2016 год в сумме 45 000 рублей. В собственности у него ничего нет. Но в пользовании имеется квартира площадью 63 квадратных метра. Кроме того, у его сына в пользовании находится квартира площадью 172 кв. м., у дочери в пользовании – жилой дом площадью 260 кв. м.

Второй отчет принадлежит начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Борису Шарикову. В прошлом году он заработал 437 816,43 рубля, его супруга – 421 535,97 рубля. Борис Шариков владеет частью квартиры площадью 54,8 кв. м. и автомобилем «Лада Калина».

«ОрелГрад» будет следить за обновлением антикоррупционного раздела на сайте администрации Орла.