Орловские чиновники начали отчитываться о доходах

На сайте администрации Орла «ожил» антикоррупционный раздел.
Вероятно, сведения о доходах и имущественном положении служащие администрации Орла решили публиковать не разом, а постепенно, чтобы горожанам было удобнее за ними следить. На данный момент в разделе «Противодействие коррупции» опубликовано лишь два отчета работников муниципалитета.
Так, начальник отдела управления муниципальной собственностью Всеволод Синегубкин задекларировал доход за 2016 год в сумме 45 000 рублей. В собственности у него ничего нет. Но в пользовании имеется квартира площадью 63 квадратных метра. Кроме того, у его сына в пользовании находится квартира площадью 172 кв. м., у дочери в пользовании – жилой дом площадью 260 кв. м.
Второй отчет принадлежит начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Борису Шарикову. В прошлом году он заработал 437 816,43 рубля, его супруга – 421 535,97 рубля. Борис Шариков владеет частью квартиры площадью 54,8 кв. м. и автомобилем «Лада Калина».
«ОрелГрад» будет следить за обновлением антикоррупционного раздела на сайте администрации Орла.
Начальник отдела управления муниципальной собственностью Всеволод Синегубкин задекларировал доход за 2016 год в сумме 45 000 рублей.
как так 45 тыс.р.? что целый год не работал — ничего не получал нигде ??? как то ооочень странно…
Как работал, так и платили.
Так видно же,всё детям!
Ешкин кот. Совсем обнищал народ. Не удивлюсь, что и долгов куча.