Орловские чиновники начали отчитываться о доходах

21.04.2017 Новости

На сайте администрации Орла «ожил» антикоррупционный раздел.

Вероятно, сведения о доходах и имущественном положении служащие администрации Орла решили публиковать не разом, а постепенно, чтобы горожанам было удобнее за ними следить. На данный момент в разделе «Противодействие коррупции» опубликовано лишь два отчета работников муниципалитета.

Так, начальник отдела управления муниципальной собственностью Всеволод Синегубкин задекларировал доход за 2016 год в сумме 45 000 рублей. В собственности у него ничего нет. Но в пользовании имеется квартира площадью 63 квадратных метра. Кроме того, у его сына в пользовании находится квартира площадью 172 кв. м., у дочери в пользовании – жилой дом площадью 260 кв. м.

Второй отчет принадлежит начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Борису Шарикову. В прошлом году он заработал 437 816,43 рубля, его супруга – 421 535,97 рубля. Борис Шариков владеет частью квартиры площадью 54,8 кв. м. и автомобилем «Лада Калина».

«ОрелГрад» будет следить за обновлением антикоррупционного раздела на сайте администрации Орла.


4 комментария Орловские чиновники начали отчитываться о доходах

  1. Начальник отдела управления муниципальной собственностью Всеволод Синегубкин задекларировал доход за 2016 год в сумме 45 000 рублей.

    как так 45 тыс.р.? что целый год не работал — ничего не получал нигде ??? как то ооочень странно…

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