Из-за орловских бездомных собак возбуждено уголовное дело

24.04.2017 Новости

Чиновники оплачивали невыполненные работы по их отлову.

По материалам прокурорской проверки работы по отлову бродячих животных в Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в прокуратуре региона. Надзорное ведомство выяснило, что работа по отлову и содержанию четвероногих не была организована, а бюджетные средства пошли на оплату фактически не выполненных работ.

Следственные органы возбудили уголовное дело, надзор за его расследованием остается за природоохранной прокуратурой.


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