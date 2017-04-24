Орловцы собираются в колоссальные очереди на почте

По нашим данным, это связано не только с оплатой коммунальных услуг.

Орловские отделения «Почты России» не справляются с нагрузкой, и жители скапливаются в большие очереди. На фотографии, сделанной 24 апреля у отделения на перекрестке улиц Розы Люксембург и Комсомольская, видно, что по меньшей мере 15 человек ждут своей очереди на улице. Пользователи соцсетей сразу вспомнили советские времена.

В двадцатых числах каждого месяца почта всегда испытывает большую нагрузку из-за того, что приходит время оплаты коммунальных услуг. Однако сейчас, по данным «ОрелГрада», на это наслоилась и другая проблема — работники просто не справляются с новыми системами, недавно внедренными в работу. К тому же сами системы периодически дают сбой.

В УФПС России по Орловской области обещали дать официальный ответ завтра.