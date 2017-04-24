Орловцы собираются в колоссальные очереди на почте

По нашим данным, это связано не только с оплатой коммунальных услуг.
Орловские отделения «Почты России» не справляются с нагрузкой, и жители скапливаются в большие очереди. На фотографии, сделанной 24 апреля у отделения на перекрестке улиц Розы Люксембург и Комсомольская, видно, что по меньшей мере 15 человек ждут своей очереди на улице. Пользователи соцсетей сразу вспомнили советские времена.
В двадцатых числах каждого месяца почта всегда испытывает большую нагрузку из-за того, что приходит время оплаты коммунальных услуг. Однако сейчас, по данным «ОрелГрада», на это наслоилась и другая проблема — работники просто не справляются с новыми системами, недавно внедренными в работу. К тому же сами системы периодически дают сбой.
В УФПС России по Орловской области обещали дать официальный ответ завтра.
Да на почте сейчас шляпа полная 3 человека и стоять можно час, а если челевек 7 можно и не успеть достоять. Кто платит коммуналку на почте — мазохисты чистой воды.
Почта — это жопа Рассеи!
Это издевательство!!! Почтовики еще и график работы классный слелали: с 9.00 до 18.00 и два выходных!!! Приходите к ним!
Зато главного почтовика России никто не может снять с должности и отсудить незаслуженно полученные около 90 млн рублей премии.
Вообще то дело далеко не в почтовиках, дело в Первой городской компании, выставляющей счета за услуги ЖКХ. Сложность в том, что большинство получает счета буквально перед последней датой оплаты по счетчикам — 25 числа месяца. Очереди везде, в отделениях Сбербанка, на почте, в автоматах. Я квитанции получил только сегодня. Сослуживцы тоже не получали, кто то получил в субботу. Если не оплатить до 25 — следующий месяц начислят по среднему, что будет существенно больше обычной платы. Начинается путаница в оплате, приходится идти разбираться, так что народ поэтому и стоит.
Да ,еще карты электронные втюхали людям (причем,незаконно,в перечне электронных платежей с01.01.2017г. этой карты нет),может и поэтому тоже прблемы. Там в этих картах такой бардак. Теперь,люди сами не знают за что платят.