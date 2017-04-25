«Почта России» прокомментировала колоссальные очереди в отделениях

В ведомстве настаивают, что все дело в массовой оплате коммунальных услуг.
В УФПС Орловской области дали официальный ответ «ОрелГраду» по поводу больших очередей в местных отделениях «Почты России». По словам представителей ведомства, ситуация носит временный характер и связана с периодом массовой оплаты коммунальных услуг и продажей проездных билетов.
— Именно до этого времени потребители коммунальных услуг стараются оплатить счета по квитанциям, чтобы не было задолженностей, однако многие управляющие компании доставляют квитанции жильцам только после 20 числа, что и осложняет ситуацию, — сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области Анжелика Игнатьева. — Отметим, что руководство филиала предпринимает все необходимые меры для решения этой задачи. В период пиковых нагрузок привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе к обслуживанию клиентов присоединяются начальники почтовых отделений.
Напомним, накануне орловцы поделились информацией и фотографиями о том, что отделения не успевают обслуживать клиентов, и очереди выходят даже на улицу. По нашим данным, это связано с внедрением новых систем, с которыми не справляются сотрудники «Почты России». Этот довод частично подтвердили и читатели «ОрелГрада» в комментариях к записи.
Надеемся, что в ближайшее время орловская «Почта России» разрешит критическую ситуацию.
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