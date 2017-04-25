«Почта России» прокомментировала колоссальные очереди в отделениях

В ведомстве настаивают, что все дело в массовой оплате коммунальных услуг.

В УФПС Орловской области дали официальный ответ «ОрелГраду» по поводу больших очередей в местных отделениях «Почты России». По словам представителей ведомства, ситуация носит временный характер и связана с периодом массовой оплаты коммунальных услуг и продажей проездных билетов.

— Именно до этого времени потребители коммунальных услуг стараются оплатить счета по квитанциям, чтобы не было задолженностей, однако многие управляющие компании доставляют квитанции жильцам только после 20 числа, что и осложняет ситуацию, — сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Орловской области Анжелика Игнатьева. — Отметим, что руководство филиала предпринимает все необходимые меры для решения этой задачи. В период пиковых нагрузок привлекаются дополнительные сотрудники, в том числе к обслуживанию клиентов присоединяются начальники почтовых отделений.

Напомним, накануне орловцы поделились информацией и фотографиями о том, что отделения не успевают обслуживать клиентов, и очереди выходят даже на улицу. По нашим данным, это связано с внедрением новых систем, с которыми не справляются сотрудники «Почты России». Этот довод частично подтвердили и читатели «ОрелГрада» в комментариях к записи.

Дело действительно в программе, программа просто ужасная. Неделею назад сама попала в такую ситуацию, пришла в 19.00 в 40 отделение на м-не Орел, отделение работает до 8 вечера. Обычно в это время легко и просто отправить письмо. Сразу насторожило количество людей, но стала в очередь. Люди все подходили, из очереди раздавались голоса чтобы пустили вторую кассу и т д. Сотрудники слабо возражали про какую-то проклятущую программу. В 8 часов работники почты, которые до того не предупреждали ни о чем, заявили, что они закрывают отделение. Оставшиеся 7 человек начали скандалить, тогда сотрудники почты с кривыми лицами выдали им предоплаченные посылки. Те, кому нужно было пробить по кассе, например я, в 20 минут 9ого отправились домой не солоно хлебавши. Если в ближайшее время не будет налажена работа новой программы, это чревато народными волнениями, потому что и без того у нашей почты хватало косяков, чтобы теперь еще по 2 часа там стоять даже в «пустые» дни. Читатель 'ОрелГрада' Роза (орфография и пунктуация сохранены)

Надеемся, что в ближайшее время орловская «Почта России» разрешит критическую ситуацию.