Орловская область не попала на карту завышенных тарифов на ОДН

Партпроект «Единой России» проигнорировал наш регион.

Партийный проект «Единой России» «Управдом» представил карту нормативов ОДН по итогам проведенного в стране мониторинга. Он затронул 79 регионов. Орловская область оказалась в числе тех субъектов РФ, которых мониторинг по какой-то причине не коснулся. Поэтому ситуацию в нашей области сравнивать не с чем. Орловщина на карте обозначена синим цветом – это цвет регионов, информация по нормативам в которых не установлена.

В целом результаты мониторинга нанесены на три карты: по нормативам горячей и холодной воды, а также электроэнергии. Регионы разделены по трем градациям: зеленым цветом обозначены территории, на которых приняли минимальные нормативы, желтым – средние и красным – максимальные.

«Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 средние, у 19 — минимальные, — рассказал координатор проекта «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. — По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади.

У 48 регионов нормативы средние, у 27 — минимальные. По электроэнергии в красной зоне находятся 24 региона, в зеленой – 30, в желтой – 25 регионов. В субъектах, где нормативы максимальные, региональным координаторам необходимо понять, почему были установлены такие показатели».

Ознакомиться с картами можно здесь: 1, 2, 3