Прокуратура добилась погашения долга перед предпринимателями на 1 млрд рублей

В ведомстве обобщили итоги работы по надзору за исполнением госконтрактов.

Напомним, что на прошлой неделе проблему задолженности бюджетов перед исполнителями госзаказов обсудили в Ярославле на выездном совещании под председательством генпрокурора Юрия Чайки. Там был отмечен опыт прокуратуры Орловской области. Согласно озвученным данным, в 2016-2017 годах в нашем регионе чиновникам было внесено 66 представлений, по результатам рассмотрения которых 45 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

— В органы власти области и местного самоуправления направлено 26 информаций о состоянии законности в этой сфере, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — По комплексным мерам реагирования государственными и муниципальными заказчиками в указном периоде погашена задолженность на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Так, в департамент здравоохранения было внесено представление «по факту образования задолженности перед предпринимателями, осуществляющими поставки в указанной сфере в общей сумме 120 млн рублей». Из них 42 миллиона — обязательства перед государственным унитарным предприятием «Орелфармация» по контракту на льготное лекарственное обеспечение граждан. Долги были погашены только после вмешательства прокуратуры.

Юрий Чайка в качестве положительного примера отметил погашение задолженности правительства Орловской области перед ОАО «Орелавтодор». Это предприятие выполнило контракт по реконструкции дороги. Но деньги вовремя не получило. Из-за отсутствия средств перестали платить рабочим. После вмешательства прокуратуры правительство области перечислило деньги «Орелавтодору». Благодаря этому были погашены долги по зарплате в размере 4,5 млн рублей перед 218 работниками организации.