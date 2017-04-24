В Орле открылось производство ортопедической обуви

ООО «РИНТЕК» расположится на территории бывшей фабрики «Радуга».

24 апреля в Орле открылось фабрика ортопедической обуви «РИНТЕК», сообщили в пресс-службе областной администрации. Новое предприятие обещает производить более 200 тысяч пар обуви в год и продавать ее на территории всей России. Планируется создание 200 рабочих мест и последующее увеличение до 500.

— Производство ортопедической обуви ООО «РИНТЕК» будет включать три направления. Речь о производстве малосложной ортопедической обуви для взрослых и детей по унифицированной колодке, индивидуальном изготовлении сложной ортопедической обуви по заказам граждан, а также обеспечении инвалидов сложной ортопедической обувью по государственному заказу, — рассказали в пресс-службе.

Председатель правления ГК «РИНТЕК» Ирина Фомина отметила вклад губернатора Орловской области Вадима Потомского в реализацию проекта.