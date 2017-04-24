В Орле открылось производство ортопедической обуви

ООО «РИНТЕК» расположится на территории бывшей фабрики «Радуга».
24 апреля в Орле открылось фабрика ортопедической обуви «РИНТЕК», сообщили в пресс-службе областной администрации. Новое предприятие обещает производить более 200 тысяч пар обуви в год и продавать ее на территории всей России. Планируется создание 200 рабочих мест и последующее увеличение до 500.
— Производство ортопедической обуви ООО «РИНТЕК» будет включать три направления. Речь о производстве малосложной ортопедической обуви для взрослых и детей по унифицированной колодке, индивидуальном изготовлении сложной ортопедической обуви по заказам граждан, а также обеспечении инвалидов сложной ортопедической обувью по государственному заказу, — рассказали в пресс-службе.
Председатель правления ГК «РИНТЕК» Ирина Фомина отметила вклад губернатора Орловской области Вадима Потомского в реализацию проекта.
Жаль что такие новости сейчас редкость.
А КАКОЙ вклад ,конкретно,губернатор сделал в реализацию проекта? И,что еще в нашей области делается для инвалидов? Подъемник,для ребенка-инвалида переделывают после освещения НТВ ,у другого ребенка-инвалида ,из многодетной семьи,мама умерла,после походов по кабинетам власти ,девочку с редким заболеванием,чиновники лекарствами не обеспечивают и т.д(так же осветило НТВ). Такое ощущение,что у нас делается после пинка,того или иного.