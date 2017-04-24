В Орле пенсионерка согласилась помочь иностранцам и лишилась 100 тысяч рублей

Мошенников сейчас ищут полицейские.

Сотрудники УМВД России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту обмана 77-летней жительницы Орла, сообщили в ведомстве. К ней подошли двое неизвестных и представились гражданами соседней страны. Мужчинам якобы нужна была помощь — через банковский счет пенсионерки они хотели получить деньги от своих родственников. Женщина сняла 100 тысяч рублей со своего счета и положила в карман, а реквизиты отдала злоумышленникам. Уже дома она обнаружила, что деньги пропали.

Полицейские ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка в очередной раз напомнили, что незнакомцам доверять нельзя.