В Орле пройдет автовыставка «Запорожцев»

Ретроавтомобили будут доступны всем желающим.

29 апреля в Орле пройдет открытие ретросезона автомобилей «Запорожец», сообщил «ОрелГраду» организатор мероприятия Николай Гришин. В нашем городе подобных мероприятий не было никогда, и в этом году именно Орел примет любителей «Запорожцев» со всей страны.

— К нам собираются приехать ребята из таких городов, как Нижний Новгород, Москва, Рязань, Владимир, Воронеж, Курск, Тверь Калуга, Тула, Серпухов, Мценск, — сообщил Николай. — Конечно же, будут наши местные любители «Запорожцев».

Помимо ЗАЗов, организаторы пригласили обладателей других советских машин. Автомобили выставят на площадке напротив летней сцены «Гринна». Ожидается, что участники расскажут интересные истории из жизни своих железных коней. Кроме того, будет организована выставка предметов советского быта и детских игрушек. Начало мероприятия в 12:00.