Орловские приставы взыскали долги на 0,5 млрд рублей

Управление ФССП подвело итоги работы за первый квартал 2016 года.

По данным ведомства, за отчетный период было возбуждено более 83 тысяч исполнительных производств. Это на 19,2 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Окончено и прекращено более 58 тысяч исполнительных производств, что на треть превышает прошлогодний показатель.

— В результате комплекса принятых мер судебными приставами Орловской области в пользу взыскателей всех категорий фактически взыскано почти 520 миллионов рублей задолженности, — отметили в управлении ФССП. — Из них в консолидированный бюджет взыскано более 163 миллионов рублей, что на 26 процентов больше, чем в 2016 году.

Кроме того, за три месяца орловские приставы составили 926 актов о наложении ареста и передали на реализацию арестованное имущество на сумму более 131 миллиона рублей.