В Орле разрешили проезд по площади Ленина?

25 апреля корреспондент «ОрелГрада» заметил, что все дорожные знаки рядом со зданием администрации Орловской области заклеены черными полиэтиленовыми пакетами, в том числе и знак «Проезд запрещен» перед площадью Ленина. Скрыты также оказались знаки запрета стоянки и остановки рядом с администрацией. С чем это связано, пока остается загадкой. Сотрудников полиции или ГИБДД рядом с площадью замечено не было.

Продолжение темы: Власти раскрыли тайну заклеенных дорожных знаков в центре Орла