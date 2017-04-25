Власти раскрыли тайну заклеенных дорожных знаков в центре Орла

Все из-за репетиции массового мероприятия.

Начальник УКХ Дмитрий Зуев рассказал, что заклеить черными пакетами дорожные знаки вокруг площади Ленина и областной администрации пришлось из-за репетиции пластической композиции «Здоровая и сильная Россия», приуроченной к Дню Победы. Из-за нее также запретили парковку и ограничили движение до 20 часов.

— Так как люди для репетиции будут подъезжать, им нужно где-то парковаться. Пакеты надели для того, чтобы ГИБДД не эвакуировала их автомобили. Пакеты будут висеть с 17 до 20 часов, — приводят слова Зуева «Орловские новости».