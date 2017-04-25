Власти рассказали, как отметить День Победы в Орле

В городе пройдут традиционные мероприятия.

Информацию представила начальник управления культуры мэрии на рабочем совещании 25 апреля. По ее словам, 9 мая торжественные мероприятия начнутся с 9 часов — будет возложена Гирлянда славы к стеле «Орел — город воинской славы». В 10 часов на площади Ленина начнется парад. Заметим, что по новой плитке, появившейся перед юбилеем Орла, гарнизон пройдет впервые. Парад сменится так называемым «плац-концертом».

В 12 часов от площади Ленина стартует шествие «Бессмертный полк», в это же время в парках начинаютя массовые гуляния. С 19 до 23 часов там же пройдет концерт «Победный май…». Традиционно в 22 часа от «стрелки» будет запущен салют.