Усиков станет жертвой интересов Музалевского?

Вчера главный единоросс Орловщины Леонид Музалевский потребовал от городского совета покарать сити-менеджера.

Новый политический скандал может разразиться в ближайшие дни на Орловщине. Междоусобицу может затеять не кто иной, как сам глава орловского отделения «Единой России». Как стало известно нашему изданию, вчера, 25 апреля, на заседание фракции партии городского совета прибыл сам председатель областного совета и недвусмысленно дал понять, что он недоволен городскими властями и, в частности, лично сити-менеджером Андреем Усиковым, и нужно что-то срочно делать. Примечательно, что совсем недавно фракция городского совета, даже не слушая доклада Усикова, торжественно приняла его отчет.

Лица у депутатов, услышавших такую речь главного единоросса, вытянулись, так как они не могли понять причину внезапного приступа ненависти Музалевского к однопартийцу Усикову. Разъяснений не последовало, так как по сути визит спикера лишь указал партийцам на того, кого нужно будет в ближайшее время прессовать.

Далее пояснения последовали в кулуарах. Как выяснилось, вчера утром на планерке Андрей Усиков вмешался в вопрос возможного строительства гостиницы на куске муниципальной земли, расположенной на улице Гагарина. Сейчас в данном месте расположен рынок, где торгуют сантехникой, велосипедами и электроинструментами. Некогда эту территорию отдали под управление «Спецавтобазы», она и осуществляла контроль за данной территорией. Но совсем недавно в мэрию пришел запрос на строительство гостиницы на земельном участке. Мэрией был дан отрицательный ответ.

Усиков публично на планерке заявил, что пока вопрос с предпринимателями не будет решен, строительства не будет. Это и стало возможной причиной обиды спикера облсовета на однопартийца. Так как по неофициальным данным в строительстве объекта заинтересована структура, аффилированная главному единороссу Орловской области Леониду Музалевскому.

Тут нельзя не вспомнить историю шестилетней давности, когда мэр города Орла Виктор Сафьянов был решением горсовета лишен полномочий и отправлен в отставку по причинам, которые до сих пор в городе не устранены. Например, транспортный вопрос в городе не решен, и трехзначные пригородные автобусы продолжают ездить по всему городу. А именно за это Сафьянов был депутатами сброшен с управления городом, так как был неугоден областным властям. Сделал это близкий соратник Леонида Музалевского Михаил Берников, который, к слову, сейчас возглавляет аппарат областного совета, а после «подвига» с изгнанием Сафьянова Берников занял пост сити-менеджера.

История, как мы видим, повторяется и, возможно, еще один сити-менеджер лишится своего поста, потому что он не понял курс местного «кормчего».

К слову

Очередная сессия городского совета состоится в четверг, 27 апреля. Она обещает быть весьма интересной. Источники «ОрелГрада» в горсовете сообщили о том, что на заседании фракции звучала критика в адрес администрации. В основном она касалась деятельности и состояния муниципальных предприятий. Не исключено, что это станет и поводом выражения недоверия Андрею Усикову.

Продолжение темы: Музалевский опроверг «наезд» на Усикова за гостиницу