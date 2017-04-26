Музалевский опроверг «наезд» на Усикова за гостиницу

Глава орловского областного отделения «Единой России» и спикер облсовета Леонид Музалевский открестился от информации, что по его инициативе депутаты-единороссы Орловского городского Совета народных депутатов будут выражать недоверие сити-менеджеру Орла Андрею Усикову из-за его позиции по строительству гостиницы на месте рынка электротоваров и велосипедов.

— Я ни в коем случае ничего не требовал. На заседании фракции депутат Олег Карпиков поднял вопрос, чтобы на сессии поставить перед Усиковым в разделе «разное» задачу – наказать виновных в доведении муниципальных предприятий до банкротства и высокой кредиторской задолженности. Я поддержал эту инициативу. Считаю, что руководителю администрации нужно проявлять жесткость и наказать виновных. Вот и все. Не больше того. Вопрос об отставке или замене Усикова даже не стоял, — приводят слова Музалевского «Орловские новости».

Главный единоросс Орловщины также заявил, что он против лишения людей на рынке рабочих мест.

При этом с какой целью Леонид Музалевский прибыл на заседание фракции горсовета, неясно. Обычным или случайным назвать этот визит нельзя, так как последний раз подобное явление спикера облсовета было точно более года назад, а вопрос состояния муниципальных предприятий Орла городские депутаты рассматривают с завидной регулярностью.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Леонид Музалевский посетил заседание фракции «ЕР» в горсовете 25 апреля и там дал понять, что недоволен главой администрации Орла Андреем Усиковым. В качестве основной причины называлась позиция сити-менеджера по возможному строительству гостиницы на территории рынка. Усиков заявил, что пока вопрос с предпринимателями не решен, строительства не будет. По неофициальным данным, в обратном заинтересована фирма, аффилированная Музалевскому.