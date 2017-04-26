В центре Орла загорелся сарай

Пожарные тушат возгорание.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 14:30 пожарные отправились на тушение пожара на улице 2-я Посадская. Загорелась хозпостройка во дворе. Сейчас возгорание уже практически потушено; сотрудникам МЧС помогала «Спецавтобаза». Пострадавших нет. О причинах пожара неизвестно.
Фото: «Типичный Орел»
да вы издеваетесь! у нас что, поджигатели действуют??
А место — как раз под «высотку»! Чья там земля?
ну да, как-то все кучненько горит…. на определенные мысли наводит всех кроме тех кого надо.
Как говорится «ищите тех кому это выгодно» Или я ошибаюсь в своих умозаключениях?
Абсолютно согласен с предыдущими комментариями. По-моему всем все ясно. Но искать виновников никто и не будет — у таких людей давно все схвачено на самом высоком уровне. Коррупция. Вспомните, дорогие земляки, сколько серьезных дел заводилось, но разве кого реально наказали. Накажут нас с вами, причем — жестко, за какую-нибудь ерунду.
С завидной регулярностью пылает в Заводском районе между двух улиц по названию Посадская.
Квартал либо проклятый, либо слишком лакомый.