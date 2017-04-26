В центре Орла загорелся сарай

Пожарные тушат возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 14:30 пожарные отправились на тушение пожара на улице 2-я Посадская. Загорелась хозпостройка во дворе. Сейчас возгорание уже практически потушено; сотрудникам МЧС помогала «Спецавтобаза». Пострадавших нет. О причинах пожара неизвестно.

Фото: «Типичный Орел»