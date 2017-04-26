В центре Орла загорелся сарай

26.04.2017 Новости

Пожарные тушат возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, в 14:30 пожарные отправились на тушение пожара на улице 2-я Посадская. Загорелась хозпостройка во дворе. Сейчас возгорание уже практически потушено; сотрудникам МЧС помогала «Спецавтобаза». Пострадавших нет. О причинах пожара неизвестно.

Фото: «Типичный Орел»


6 комментария В центре Орла загорелся сарай

  3. ну да, как-то все кучненько горит…. на определенные мысли наводит всех кроме тех кого надо.
    Как говорится «ищите тех кому это выгодно» Или я ошибаюсь в своих умозаключениях?

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  4. Абсолютно согласен с предыдущими комментариями. По-моему всем все ясно. Но искать виновников никто и не будет — у таких людей давно все схвачено на самом высоком уровне. Коррупция. Вспомните, дорогие земляки, сколько серьезных дел заводилось, но разве кого реально наказали. Накажут нас с вами, причем — жестко, за какую-нибудь ерунду.

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  5. С завидной регулярностью пылает в Заводском районе между двух улиц по названию Посадская.

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