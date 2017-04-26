В Орловской области вводится особый противопожарный режим

Распоряжение подписал губернатор Орловской области Вадим Потомский.

С 30 апреля на территории Орловской области вводится особый противопожарный режим в связи с повышением опасности и ростом числа возгораний на территории региона, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Внешне противопожарный режим-2017 мало отличается от прошлогодних. Управление лесами будет ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Будут обновлены просеки и минерализованные полосы. Сельхоздепартамент Орловской области организует работу «по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного назначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с полями сельскохозяйственного назначения».

Кроме того, чиновникам на местах, полицейским и сотрудникам МЧС рекомендовано осуществить дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.