В орловском техникуме 87 человек отравились котлетами

Впрочем, это не окончательная версия.

В Орловском техникуме путей сообщения зафиксировано массовое отравление, сообщает «Орловское информбюро». 85 студентов не вышли на учебу, а двое преподавателей — на работу. Все они начали жаловаться на боли в животе, жар и рвоту. Учащиеся уверены, что всему виной котлеты, которые они ели накануне в столовой.

Руководство техникума заявило, что у одного из студентов обнаружили ротавирусную инфекцию, поэтому отравление — не окончательная версия. Администрация планирует провести санобработку всех кабинетов и столовой. Роспотребнадзор также проведет проверку случившегося.