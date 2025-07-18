В Орле назвали самую подорожавшую услугу

Резкий рост цен ощутили на себе орловские туристы.

В мае 2025 года, по предварительным данным Орелстата, населению Орловкой области было оказано платных услуг на общую сумму 4,823 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем оказанных услуг по сравнению с маем предыдущего года сократился на 0,9 процента. По итогам января-мая 2025 года услуг было оказано на общую сумму 25,034 миллиарда рублей, или 102,1 процента к аналогичному периоду 2024 года.

По видам услуг в мае текущего года лидером оказались коммунальные услуги, которых орловцам оказали на общую сумму 1,078 миллиарда рублей. Далее следуют: бытовые услуги – 876,2 миллиона рублей, телекоммуникационные услуги – 588,6 миллиона рублей, транспортные услуги – 573,2 миллиона рублей, медицинские услуги – 468,6 миллиона рублей, жилищные услуги – 363,2 миллиона рублей, образовательные услуги – 263,4 миллиона рублей.

По данным Орелстата, стоимость большинства видов услуг в мае не изменилась по сравнению с апрелем 2025 года. Но некоторые из них все-таки отметились ростом цен. Безусловным лидером стали услуги в сфере зарубежного туризма, подорожавшие по сравнению с предыдущим месяцем на 14,4 процента. Всего жителям Орловской области в мае было оказано туристских услуг на 152,2 миллиона рублей, услуг гостиниц и иных средств размещения – на 64 миллиона рублей.

Услуги пассажирского транспорта в мае подорожали на 3,7 процента и по темпам удорожания заняли второе место. Кроме того, был зафиксирован рост цен на бытовые услуги – на 0,7 процента, услуги страхования, учреждений культуры и жилищные услуги – на 0,4 процента, медицинские услуги – на 0,3 процента, телекоммуникационные услуги и аренда жилья – на 0,1 процента.

ИА “Орелград”