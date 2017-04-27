В Орле 1 мая отключат батареи

Определена точная дата завершения отопительного сезона.
Глава администрации Орла Андрей Усиков подписал постановление об окончании отопительного сезона в областном центре. Согласно документу, тепло в квартирах должны отключить 1 мая. В мэрии напомнили, что более 60% многоквартирных домов получают тепло от Орловской ТЭЦ, поэтому полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней.
почему в праздничный день?
На Ленина уже отключили… Не дождались 1 мая
А 10 мая воду горячую… Россия!
Жарьтесь граждане и старушки.)))
тепло отключат завтра. а первого мая все сантехники будут жарить шашлыки и копать огороды, как и подавляющее население города Орла. а Усиков в очередной раз облажался в лужу.