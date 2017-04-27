В Орле депутата Потёмкина атаковала «Трезвая Россия»

Участники проекта совместно с федеральным телевидением внезапно наведались к нему в гости.

В Орел вместе с журналистами ТК «Россия 24» приехали активисты проекта «Трезвая Россия», возмущенные тем, что в Орловской области снова легализовали продажу алкоэнергетиков. Сообщения об этом опубликованы в их паблике в соцсетях. Под горячую руку «трезвенников» попал депутат, заместитель спикера облсовета Леонида Музалевского, член «Единой России» Сергей Потёмкин — по мнению участников проекта, именно он «протащил» возврат тонизирующих алкогольных напитков на прилавки.

— В данный момент [на фото] он покраснел и не знает, что сразу сказать, — написали активисты. — Депутат растерялся, выбежал консультироваться с юристами.

Позже «Трезвая Россия» и журналисты провели антиалкогольный рейд, в ходе которой зафиксировали продажу слабоалкогольной тонизирующей продукции. Полицейские изъяли нелегальный алкоголь, на который не было документов.

Напомним, волна запретов на продажу алкоэнергетиков покатилась по стране в начале 2015 года с подачи федерального центра, отдавшего вопрос на откуп регионам. Орловские депутаты приняли закон в марте 2015 года. Обставлено это было как реакция на просьбу общественников — сторонники «Молодой Гвардии», подконтрольной «Единой России», сняли видеоролик, на котором именитые орловские спортсмены обращаются к властям с просьбой запретить продажу алкогольных тоников. Поэтому вопрос рассматривался как ответ на инициативу — так МГЕР попыталась улучшить имидж региональной власти. Разумеется, орловские депутаты никуда бы не делись от федеральной тенденции, и закон был бы принят и без этого.

В марте 2017 года в облсовет был внесен законопроект об отмене запрета на торговлю алкоэнергетиками. Мотивировалось это судебной практикой Верховного Суда РФ. Согласно ей, положения аналогичных законов, принятых в субъектах РФ, могут привести к ограничению конкуренции. Ведь они исключают из оборота на территории региона отдельные виды товаров.

Отметим, что за эти два года алкоэнергетики с прилавков никуда не пропали, что совершенно неудивительно.