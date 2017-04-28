Андрей Митин уволился из ПАТП-1

Он написал заявление по собственному желанию.
Директор орловского МУ ПАТП-1 Андрей Митин покинул свой пост, сообщают «Орловские новости». Причина отставки неизвестна. По данным издания, Митин написал заявление об уходе по собственному желанию. В общей сложности депутат облсовета возглавлял муниципальное предприятие два с половиной месяца.
Андрей Митин возглавил ПАТП-1 в середине февраля 2017 года, сменив на этой должности уволившегося Виктора Павлюка. На сессии горсовета 30 марта он сообщил, что кредиторская задолженность предприятия достигла 56 миллионов рублей, а состояние автобусного парка «ужасное».
В апреле Андрей Усиков на заседании профильного комитета городского совета сообщил о том, что сделка по лизингу автобусов для муниципального предприятия, на которую так надеялись власти, заблокирована, и не исключил ликвидации ПАТП-1.
Продолжение темы: Николай Рвачев покинул пост директора Зеленстроя
не по делу шел туда, ено дело ларьки, а не работа с людьми.
Директором автотранспортного предприятия может быть человек окончивший МАДИ и имеющий опыт работы. Здесь метод подбора «случайных» людей, как губера или мэра, «не прокатит». Одно дело «откаты» собирать и совсем другое — разбираться в транспорте и руководить людьми.