Андрей Митин уволился из ПАТП-1

Он написал заявление по собственному желанию.

Директор орловского МУ ПАТП-1 Андрей Митин покинул свой пост, сообщают «Орловские новости». Причина отставки неизвестна. По данным издания, Митин написал заявление об уходе по собственному желанию. В общей сложности депутат облсовета возглавлял муниципальное предприятие два с половиной месяца.

Андрей Митин возглавил ПАТП-1 в середине февраля 2017 года, сменив на этой должности уволившегося Виктора Павлюка. На сессии горсовета 30 марта он сообщил, что кредиторская задолженность предприятия достигла 56 миллионов рублей, а состояние автобусного парка «ужасное».

В апреле Андрей Усиков на заседании профильного комитета городского совета сообщил о том, что сделка по лизингу автобусов для муниципального предприятия, на которую так надеялись власти, заблокирована, и не исключил ликвидации ПАТП-1.

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