Николай Рвачев покинул пост директора «Зеленстроя»

Вторая отставка в орловском МУПе за день.

Николай Рвачев уволился из орловского МУП «Зеленстрой», утверждают «Орловские новости». На своем посту он проработал два месяца. Официально Рвачев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, Николай Рвачев возглавил «Зеленстрой» в конце февраля 2017 года. Муниципальное предприятие осталось без руководителя в конце 2016 года, когда оттуда ушел Константин Федотов.

Сегодня же, напомним, стало известно об увольнении из ПАТП-1 Андрея Митина, который возглавил предприятие в середине марта. Финансовое состояние «Зеленстроя», как и автобусного парка, обсуждали в последнем месяце депутаты. Сити-менеджер Андрей Усиков предложил рассмотреть возможность присоединения «Зеленстроя» к «Спецавтобазе».