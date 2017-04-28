Леонид Музалевский за год обеднел на 1,7 миллиона

Спикер облсовета и главный единоросс Орловщины опубликовал отчет о доходах.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский в 2016 году заработал 3 293 414,81 рублей. Эта сумма указана в декларации о доходах народного избранника на сайте заксобрания. Согласно документу, в собственности у Музалевского имеется квартира площадью 62,2 квадратных метра, гараж площадью 24,2 квадратных метра и земельный участок такого же размера. При этом в графе «Транспортные средства» и у спикера, и у его жены и сына значится «Нет».

Напомним, в 2015 году Леонид Музалевский заработал чуть больше 5 миллионов рублей, в 2014 — почти 8,4 миллиона. Исходя из цифр, спикер беднеет год от года.

Супруга Леонида Музалевского в 2016 году заработала 2 521 260,61 рублей. У нее в собственности имеется земельный участок под гараж размером 38 квадратных метров, гараж площадью 33,7 квадратных метров. В пользовании у супруги депутата — квартира площадью 140 квадратных метров, а также земельный участок под индивидуальную застройку площадью 2 273 квадратных метра.