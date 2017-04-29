Бывший замдиректора ФСБ стал почетным гражданином Орловской области

Депутаты присвоили почетное звание Виктору Михайловичу Зорину.

Решение было принято на сегодняшнем заседании Орловского облсовета. Депутаты единогласно поддержали инициативу по присвоению звания «Почетный гражданин Орловской области» Виктору Зорину. Он родился в 1942 году в Болхове. В 1963 году окончил Орловский государственный педагогический институт. Тогда же поступил на службу в органы государственной безопасности СССР.

В 1991-1992 годы был начальником 7-го управления КГБ СССР, в которое входила знаменитая группа антитеррора «Альфа». Затем до 1995 года возглавлял управление контрразведывательных операций Федеральной службы контрразведки. С июля 1995 года по май 1998 года — первый заместитель директора ФСБ. Сформировал и возглавлял Антитеррористический центр. Генерал-полковник Виктор Зорин не раз участвовал в боевых операциях в «горячих точках».

— Примите мою самую искреннюю благодарность за то доверие, которое вы мне оказали, — сказал Виктор Зорин в ответном слове. — Это важная оценка меня как человека, как болховчанина, как вашего земляка. Я считаю, что быть почетным гражданином Орловской области и стоять в одном ряду с целой плеядой замечательных людей – это огромная честь. Наша Отчизна, наша Орловщина заслуживают того, чтобы мы служили им честно, благородно и постоянно.