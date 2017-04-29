ФК ОрелГУ начал выступление в «Черноземье» с крупной победы

Орловская команда победила «Металлург-М» из Липецка со счетом 4-1.

Первый для нашей команды матч в рамках Первенства России III дивизиона МОА «Черноземье» состоялся 28 апреля на домашнем поле. Липчане открыли счет в первом тайме и сохранили преимущество до конца первого тайма. В начале второй сорокапятиминутки футболист ОрелГУ Юрий Савосин не забил пенальти — хорошо сыграл вратарь гостей Иван Коровин. Впрочем, уже через пять минут счет сравнял Никита Фурсин, протолкнув мяч в ворота.

Вперед ОрелГУ сумел выйти благодаря отличному удару со штрафного Андрея Федяева, который он сам и заработал. В последние 10 минут дубль на свой счет записал Александр Акулов, вышедшиий на замену. 4:1 — и орловская команда с хорошим настроением отправляется на мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги в Ставрополе. Что касается «Черноземья», то здесь следующий матч датирован 20 мая — ОрелГУ отправится в гости к «Олимпику» из Новой Усмани.

По материалам пресс-атташе ФК ОрелГУ Анастасии Дороховой. Фото: ФК ОрелГУ