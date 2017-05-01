Московские журналисты раскритиковали орловского депутата Потемкина за алкоэнергетики

29 апреля в эфире программы «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет о легализации продажи алкоэнергетиков в Орловской области — о визите федеральной прессы совместно с активистами «Трезвая Россия» к вице-спикеру облсовета Сергею Потемкину «ОрелГрад» рассказывал ранее.

Теме посвятили почти 10 минут эфирного времени. В сюжете рассказали о вреде потребления алкоэнергетиков, их негативном влиянии и даже сравнили с кокаиновой зависимостью.

— Когда вышли первые энергетики в 90-е годы, на них огромными буквами было написано: «Ни в коем случае не смешивать с алкоголем», — напомнил Султан Хамзаев, лидер «Трезвой России» и член ОП РФ. — Сегодня мы видим, что есть целое производство.

Впрочем, затем началось обвинение Сергея Потемкина во всех грехах. Помимо инициативы вернуть алкогольные тонизирующие напитки на прилавки, ему припомнили растаскивание часового завода «Янтарь» и обустройство там ювелирной фабрики. Журналисты показали кадры, как приносят алкоэнергетики Потемкину, и тот меняется в лице.

— Если вы хотите правды какой-то, мне надо подготовиться, минут 15, — сообщил Потемкин. Позже он добавил: — Мы [когда запрещали продажу алкоэнергетиков] как субъект превысили свои полномочия.

Журналисты остались неудовлетворены таким ответом. Впрочем, утверждают они, Минфин предложил убрать все несоответствия в законодательстве, а на всей территории страны запретить продажу алкоэнергетиков.