Из Орловской области продолжают уезжать люди

02.05.2017 Новости

Орелстат опубликовал показатели миграции в I квартале 2017 года.

Согласно статистике, за первые три месяца 2017 года в Орловскую области прибыли 3859 человек, а убыли 4156. Как и в прежние годы, большая часть приходится на миграцию в пределах России. Впрочем, за этот период за границу уехали 233 жителя Орловской области, а приехал 441 человек.

Общее миграционное снижение за январь-март 2017 года составило 297 человек. Для сравнения — в I квартале 2016 года показатель установился на отметке в 37 человек.


11 комментария Из Орловской области продолжают уезжать люди

    • Это бы осчастливило нас, жителей Орла!!!

  3. Да ладно???При такой то райской жизни в Орле оттуда уезжают??? Там же работы и зарплаты полно!За……копейки.Бежать надо из Орла,а не только уезжать!

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  4. Да и так уже сколько народу в «резиновую» ездят ,налоги там же остаются,а нашим чинушам по фигу.

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  6. ресурсов нет, работы нет, чтобы на переезд хотя бы сотку заработать и свалить в Екб, Белгород, питер или Подмосковье..единственное что держит меня в орле это нищета…

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  9. Я -никуда не поеду,это мой город!,потомский и К.свалят.я отсюда никуда,в нерезиновой был.обрыдло.

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