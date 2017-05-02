Из Орловской области продолжают уезжать люди

Орелстат опубликовал показатели миграции в I квартале 2017 года.

Согласно статистике, за первые три месяца 2017 года в Орловскую области прибыли 3859 человек, а убыли 4156. Как и в прежние годы, большая часть приходится на миграцию в пределах России. Впрочем, за этот период за границу уехали 233 жителя Орловской области, а приехал 441 человек.

Общее миграционное снижение за январь-март 2017 года составило 297 человек. Для сравнения — в I квартале 2016 года показатель установился на отметке в 37 человек.