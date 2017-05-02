Из Орловской области продолжают уезжать люди

Орелстат опубликовал показатели миграции в I квартале 2017 года.
Согласно статистике, за первые три месяца 2017 года в Орловскую области прибыли 3859 человек, а убыли 4156. Как и в прежние годы, большая часть приходится на миграцию в пределах России. Впрочем, за этот период за границу уехали 233 жителя Орловской области, а приехал 441 человек.
Общее миграционное снижение за январь-март 2017 года составило 297 человек. Для сравнения — в I квартале 2016 года показатель установился на отметке в 37 человек.
Это к тому, как живётся на орловщине.
Когда хоть уже уедут те, о ком все мы сейчас подумали?!
Это бы осчастливило нас, жителей Орла!!!
Да ладно???При такой то райской жизни в Орле оттуда уезжают??? Там же работы и зарплаты полно!За……копейки.Бежать надо из Орла,а не только уезжать!
Да и так уже сколько народу в «резиновую» ездят ,налоги там же остаются,а нашим чинушам по фигу.
3859 человек, скорей всего не разу не видели не газет, не интернета.
ресурсов нет, работы нет, чтобы на переезд хотя бы сотку заработать и свалить в Екб, Белгород, питер или Подмосковье..единственное что держит меня в орле это нищета…
Орел одно из самых благополучных мест. Очень компактный город.
Валить надо от сюда!!!!
Я -никуда не поеду,это мой город!,потомский и К.свалят.я отсюда никуда,в нерезиновой был.обрыдло.
Когда оккупанты нас покинут товарищ Путин???