Потомский поручил спасти орловский «Зеленстрой»

Предприятие должно работать, сказал глава региона.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский на совещании 2 мая поручил городским властям спасти МУП «Зеленстрой», который находится в предбанкротном состоянии и имеет многомиллионные долги. Для это Потомский предложил подключить областных финансистов. А орловскому сити-менеджеру Андрею Усикову предстоит «наладить механизмы работы» на предприятии, сообщает «РИА 57».

— Нам надо приложить все усилия, чтобы помочь городу Орлу в его ситуации. Здесь надо проводить совместные совещания и находить выход из той сложной ситуации, в которой мы оказались, — обратился Потомский к членам правительства области.

Напомним, кредиторская задолженность МУП «Зеленстрой» превысила 30 миллионов. Работники не получают зарплату. В декабре 2016 года предприятие покинул директор Константин Федотов. Его сменщик Николай Рвачев уволился перед 1 мая, не проработав и двух месяцев.

В качестве антикризисных мер было предложено сократить вполовину штат, перейти на сдельную оплату труда, продать неиспользуемую технику и помещения нерентабельных магазинов. Также пустые помещения «Зеленстроя» предложено сдать в аренду. Деятельность МУПа проверяет КСП.

По словам Андрея Усикова, рассматривается возможность присоединения «Зеленстроя» к «Спецавтобазе».