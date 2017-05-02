Потомский поручил спасти орловский «Зеленстрой»

Предприятие должно работать, сказал глава региона.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский на совещании 2 мая поручил городским властям спасти МУП «Зеленстрой», который находится в предбанкротном состоянии и имеет многомиллионные долги. Для это Потомский предложил подключить областных финансистов. А орловскому сити-менеджеру Андрею Усикову предстоит «наладить механизмы работы» на предприятии, сообщает «РИА 57».
— Нам надо приложить все усилия, чтобы помочь городу Орлу в его ситуации. Здесь надо проводить совместные совещания и находить выход из той сложной ситуации, в которой мы оказались, — обратился Потомский к членам правительства области.
Напомним, кредиторская задолженность МУП «Зеленстрой» превысила 30 миллионов. Работники не получают зарплату. В декабре 2016 года предприятие покинул директор Константин Федотов. Его сменщик Николай Рвачев уволился перед 1 мая, не проработав и двух месяцев.
В качестве антикризисных мер было предложено сократить вполовину штат, перейти на сдельную оплату труда, продать неиспользуемую технику и помещения нерентабельных магазинов. Также пустые помещения «Зеленстроя» предложено сдать в аренду. Деятельность МУПа проверяет КСП.
По словам Андрея Усикова, рассматривается возможность присоединения «Зеленстроя» к «Спецавтобазе».
Смешно)))
Но грустно((
Все что Потомскай поручает спасти банкротиться и распродается. Прощай зеленстрой
Точно.
Да,теперь «Зеленстрою» точно — кирдык.
Плывёт, плывёт Зеленстрой в Родную гавань…Мы будем помнить твоих топиарных слонов…
Что бы спасать производство надо иметь представление о предмете спасения.
Что бы создавать и развивать надо иметь, помимо представления, практический опыт в данном направлении. У кого из нынешних рукамиводителей он есть? Своих перевели и довели.
А Петр и Сталин привозили немцев когда своих не было.
Посмеялся от души…! Куда взор бросит, там и разруха.
Человек приехал на заработки, чем он со своими «братками» активно и занимается, все остальное (закрытие заводов, фабрик, разрушенные улицы городов, заброшенные стройки, вымирание населения) ему «по барабану».
Как можно созидать,если он спец по мусору,превращает в мусор , а дальше включается специализация.
Брехоман — это диагноз.
Очень смешно, господин Потомский всерьёз считает, что спасти предприятие можно путём проведения совещаний, Сидя в кабинете можно найти выход из кабинета, а не из ситуации. Всё правильно-штаты сократить, технику распродать, оставить грабли и вручить Потомскому, Пусть по выходным садовником подрабатывает на орловских клумбах.
Список предприятий которые спасал Потомский от банкротства: «ОРЛЭКС», «ДОРМАШ», «ЮБИЛЕЙНЫЙ», теперь вот и «ЗЕЛЕНСТРОЙ». Банкротить больше нечего. Остались мелкие мастерские.Это я о промышленности. В начале 80-х был такой магазин «ОРЕЛ», там продавались товары произведенные в Орловской обл. Начиная от рюмок и кончая мебелью. А все эти временные губернаторы или здесь отсиживаются или набивают карманы.
А.Зиновьев. «Зияющие высоты».
«..степень сложности задачи с интеллектуальной точки зрения
обратно пропорциональна степени ответственности лиц, принимающих решения…»
Если уж приказал спасти-пиши пропало.Следом обладминистрацию и Налоговую банкротить будут ,ибо более нечего.Анекдот;партсобрание,заседание,повестка дня-кого расстрелять для отчёта,вчера попа расстреляли,предлагают доктора,нельзя,он один,бухгалтера,нельзя один,всех перебрали,тут бригадир встаёт и говорит,конюха расстреляем,у нас их два… навеяло.
Федотов,молись и тебя за пируэты в танцах помилуют,иначе КАЛЫМА тебя ждет,хотя танцоры нужны и на ЗОНЕ
За что капитан Шрэк берётся — везде Орлэкс получается!
Что касается Костика-плясуна — раз пупсиков теплое местечко, значит не спроста В долги вогнали