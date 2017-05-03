В Орле решат проблему незаметных лестниц на набережных

Как сообщили на совещании в мэрии 3 мая, на набережных Оки и Орлика установлены 22 лестницы, которые в экстренных случаях должны помочь горожанам выбраться из воды. Проблема сейчас заключается в том, что они незаметны. Было предложено покрасить их, а также цветом обозначить места, где они находятся. Андрей Усиков поддержал инициативу. Работы должны быть завершены к 17 мая.

Напомним, в октябре 2016 года Общероссийский народный фронт обратил внимание городских властей на нехватку лестниц безопасности на набережных Оки и Орлика. Их было всего две — по одной на каждую реку.