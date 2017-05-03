В Орловской области у семей отобрали 31 ребенка

Специальная рабочая группа проанализировала практику изъятия детей.

Проблема была обсуждена на заседании Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. Главной задачей организаторы назвали «выявление слабых точек и перекосов в правоприменительной практике принудительного разлучения детей с родителями».

Прежде всего, участники утвердили положение о рабочей группе при детском омбудсмене. Она будет заниматься выявлением и предотвращением случаев неправомерного отобрания несовершеннолетних из семьи. Согласно озвученной статистике, в 2016 году в Орловской области был изъят из семей 31 ребенок (в 2015 году — 57). Основные причины: в связи с угрозой их жизни и здоровью и в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса (поданы исковые заявления в суд об ограничении или лишении родителей родительских прав).

— Каждый случай отобрания ребенка из семьи будет исследоваться рабочей группой в рамках общественного контроля, — заверил детский омбудсмен Владимир Поляков. – В случае выявления признаков неправомерного или избыточного вмешательства в семью рабочая группа будет предпринимать действия, направленные на возвращение ребенка родителям, вплоть до судебной защиты.

По его словам, основной проблемой при изъятии ребенка из семьи является несовершенство законодательной базы, нормы которой позволяют социальным службам «руководствоваться субъективным фактором». Впрочем, в прошлом году ни одно из решений об изъятии детей не было отменено надзорными органами или судами.