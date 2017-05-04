Потомский примет участие в заседании Госсовета

Оно пройдет в Кремле 4 мая.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое возглавит президент Владимир Путин. Собравшиеся обсудят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере, сообщили в администрации области.
О реализации «майских указов» президенту доложат министры и главы регионов.
Вот там то его и натянут на…
Никто его там не натянет, он такие сказки президенту рассказывает( по зомбоящику показывали его встречу с президентом),если до сих пор не натянули.
У нас социально-экономический уровень на высоте! Промышленности нет совсем,работать негде,одни супермаркеты.А там напевы другие совсем
хоть бы он оттуда не вернулся