Потомский примет участие в заседании Госсовета

04.05.2017 Новости

Оно пройдет в Кремле 4 мая.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое возглавит президент Владимир Путин. Собравшиеся обсудят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере, сообщили в администрации области.

О реализации «майских указов» президенту доложат министры и главы регионов.


4 комментария Потомский примет участие в заседании Госсовета

  2. Никто его там не натянет, он такие сказки президенту рассказывает( по зомбоящику показывали его встречу с президентом),если до сих пор не натянули.

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  3. У нас социально-экономический уровень на высоте! Промышленности нет совсем,работать негде,одни супермаркеты.А там напевы другие совсем

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