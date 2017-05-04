Потомский примет участие в заседании Госсовета

Оно пройдет в Кремле 4 мая.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский примет участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое возглавит президент Владимир Путин. Собравшиеся обсудят три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, расселение граждан из аварийного жилья, независимая оценка качества услуг в социальной сфере, сообщили в администрации области.

О реализации «майских указов» президенту доложат министры и главы регионов.