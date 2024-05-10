Орловских рыбоводов поддержат программой

Доля «облагороженных» водоемов в регионе должна только расти.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Срок ее действия продлен до 2029 года, объем финансирования увеличен до 496,572 миллиона рублей. В числе стратегических приоритетов появился такой показатель, как доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общем объеме водоемов, нуждающихся в таких мероприятиях.

Еще один новый целевой индикатор: доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий, требующих установления. В первом случае речь идет о поддержке тех, кто занимается разведением рыбы, во втором – о «ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическом оздоровлении водных объектов».

По данным областного правительства, за 2023 год в Орловской области было произведено живой товарной рыбы 623 тонны, в том числе 531 тонна карпа, 35 тонн толстолобика, 17 тонн амура, 5 тонн форели радужной, 3 тонны стерляди, 10 тонн судака и 22 тонны прочей живой рыбы карповых пород. Также было произведено 155 тонн рыбопосадочного материала (мальков), в том числе 43 тонны карпа, 11 тонн сазана, 50 тонн толстолобика, 18 тонн амура, 20 тонн форели и 13 тонн прочей рыбы.

Орловская рыба реализуется не только в Орловской области, но и за ее пределами. По оценкам правительства, выращиваемые в регионе объемы рыбы соответствуют потребительскому спросу населения. Рынок рыбной продукции на территории региона является конкурентоспособным. Этим бизнесом занимаются как организации, так и индивидуальные предприниматели и фермеры. А вот рынок переработки водных биоресурсов представлен только одним предприятием.

«Покупателям предлагается рыбная продукция широкого ассортимента с учетом формирования спроса: икра лососевая красная, икра минтая и трески пробойная, икра минтая вяленая, икра трески вяленая, икра сельди соленая ястыках, икра мойвы «Масаго» в ассортименте, икра летучей рыбы «Тобико» в ассортименте, икра мойвы холодного копчения, свежемороженая рыба в ассортименте, деликатесные морепродукты, вяленая продукция (корюшка, вобла, лещ, окунь, и др.) и прочие продукты. В настоящее время реализация рыбы и рыбных продуктов осуществляется через объекты разноформатной розничной торговли», – следует из ведомственного отчета.

ИА “Орелград”