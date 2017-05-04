В Орле принимают новое уличное освещение

04.05.2017 Новости

Комиссия производит замеры.

2 мая состоялся первый объезд городских улиц и приемка освещения, установленного в Орле в рамках энергосервисного контракта, сообщили в администрации города. В состав комиссии вошли специалисты заказчика и исполнителя, управления городского хозяйства и транспорта, а также АО «Пумос» и ГИБДД. Накануне в поездку пригласили журналистов и общественность.

Улицы, на которых комиссия побывала вчера, не вызвали нареканий — освещение было признано достаточным. На улице Тульской, Московском шоссе и улице Матвеева замеры соответствовали нормам и требованиям. Впрочем, показатели пока называют предварительными. Замеры продолжаются.

Представители исполнителя контракта — Орловского филиала ПАО «Ростелеком» отметили, что все 11607 светильников установлены. На некоторых улицах освещение было добавлено. Особо подчеркивается, что все работы осуществляются на существующей инфраструктуре.


8 комментария В Орле принимают новое уличное освещение

  1. Принимать что ???? Было бы что принимать !!! Не работа а дешевая еле светящаяся пародия на освещение !!!

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  2. Совсем поехавшие!? Ничерта не видно с таким освещением, выйдите вечепром за город на федеральную трассу и посмотрите там освещение, а то что налепили в городе без мата никак назвать нельзя.

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  5. Результат был вполне прогнозируемый, впрочем как и многие идеи , воплощаемые в нашем городе: дороги, юбилейные объекты и т.д. Чтобы ни сделали — все швах.

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  6. Что значит «предварительные показатели»? Можно это все увидеть в цифрах (в ГОСТовском формате), сколько должно быть, а сколько есть! Вечером боишься уже дорогу переходить!

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  7. Эта поделка просто опасна!Низги не видно по той же Васильевской!Матвеева-тоже,хотя,что трепать чзыком,если по ямам разметку рисуют.Осталось Полесскую со снятым асфальтом разрисовать и наугорку недокатанную.Там и генерала Родина тоже разметить-ив путь,на отчёт!

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  8. Знаем мы как они принимают , через Корман видимость на дорогах снизилась в десятки раз почему нет цифр сколько люменов показало а мы бы проверили благо аппаратура есть

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Орелград. 2017 год

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