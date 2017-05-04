В Орле принимают новое уличное освещение

Комиссия производит замеры.

2 мая состоялся первый объезд городских улиц и приемка освещения, установленного в Орле в рамках энергосервисного контракта, сообщили в администрации города. В состав комиссии вошли специалисты заказчика и исполнителя, управления городского хозяйства и транспорта, а также АО «Пумос» и ГИБДД. Накануне в поездку пригласили журналистов и общественность.

Улицы, на которых комиссия побывала вчера, не вызвали нареканий — освещение было признано достаточным. На улице Тульской, Московском шоссе и улице Матвеева замеры соответствовали нормам и требованиям. Впрочем, показатели пока называют предварительными. Замеры продолжаются.

Представители исполнителя контракта — Орловского филиала ПАО «Ростелеком» отметили, что все 11607 светильников установлены. На некоторых улицах освещение было добавлено. Особо подчеркивается, что все работы осуществляются на существующей инфраструктуре.