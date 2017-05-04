В Орле принимают новое уличное освещение

Комиссия производит замеры.
2 мая состоялся первый объезд городских улиц и приемка освещения, установленного в Орле в рамках энергосервисного контракта, сообщили в администрации города. В состав комиссии вошли специалисты заказчика и исполнителя, управления городского хозяйства и транспорта, а также АО «Пумос» и ГИБДД. Накануне в поездку пригласили журналистов и общественность.
Улицы, на которых комиссия побывала вчера, не вызвали нареканий — освещение было признано достаточным. На улице Тульской, Московском шоссе и улице Матвеева замеры соответствовали нормам и требованиям. Впрочем, показатели пока называют предварительными. Замеры продолжаются.
Представители исполнителя контракта — Орловского филиала ПАО «Ростелеком» отметили, что все 11607 светильников установлены. На некоторых улицах освещение было добавлено. Особо подчеркивается, что все работы осуществляются на существующей инфраструктуре.
Принимать что ???? Было бы что принимать !!! Не работа а дешевая еле светящаяся пародия на освещение !!!
Совсем поехавшие!? Ничерта не видно с таким освещением, выйдите вечепром за город на федеральную трассу и посмотрите там освещение, а то что налепили в городе без мата никак назвать нельзя.
Говорят, на эти фонари даже мотыльки не прут, не видят…
очень жду что скажут по Васильевской…….. хотя и так все ясно.
Результат был вполне прогнозируемый, впрочем как и многие идеи , воплощаемые в нашем городе: дороги, юбилейные объекты и т.д. Чтобы ни сделали — все швах.
Что значит «предварительные показатели»? Можно это все увидеть в цифрах (в ГОСТовском формате), сколько должно быть, а сколько есть! Вечером боишься уже дорогу переходить!
Эта поделка просто опасна!Низги не видно по той же Васильевской!Матвеева-тоже,хотя,что трепать чзыком,если по ямам разметку рисуют.Осталось Полесскую со снятым асфальтом разрисовать и наугорку недокатанную.Там и генерала Родина тоже разметить-ив путь,на отчёт!
Знаем мы как они принимают , через Корман видимость на дорогах снизилась в десятки раз почему нет цифр сколько люменов показало а мы бы проверили благо аппаратура есть