Потомский вновь прибавил в рейтинге влияния губернаторов

По итогам апреля он занял 36-ю строчку.

«Агентство политических и экономических коммуникаций» опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ в апреле 2016 года. Губернатор Орловской области Вадим Потомский занял в нем 36-е место. По сравнению с мартом Потомский поднялся на одну позицию. Глава Орловщины остается в числе губернаторов с сильным влиянием.

Тройка лидеров рейтинга не изменилась — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Миннихамов.