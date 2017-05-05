Потомский вновь прибавил в рейтинге влияния губернаторов

По итогам апреля он занял 36-ю строчку.
«Агентство политических и экономических коммуникаций» опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ в апреле 2016 года. Губернатор Орловской области Вадим Потомский занял в нем 36-е место. По сравнению с мартом Потомский поднялся на одну позицию. Глава Орловщины остается в числе губернаторов с сильным влиянием.
Тройка лидеров рейтинга не изменилась — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Миннихамов.
губер прибавляет,а область всё глубже в дерьме.
Дно близко, мы стремительно приближаемся к нему…
Молодец Вадим. Вся область восхищается Вами!!!!!