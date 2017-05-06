Администрация Орла потребовала снести автостоянку у автовокзала

Суд удовлетворил иск мэрии к индивидуальному предпринимателю.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании дело по исковому заявлению управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла (УМИЗ) к индивидуальному предпринимателю. Как следует из материалов, ИП задолжал около 141 тысячи рублей за аренду земельного участка на улице Автовокзальной. Договор был заключен в 2012 году. Площадь участка составляет 1 804 квадратных метра. Разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания платной автомобильной стоянки.

Аренда был установлена на три года. Годовая плата составляла 172 тысячи рублей. Срок договора истек в конце 2015 года, новый не был заключен. Арендатор был обязан вернуть муниципалитету землю в том же виде, в каком взял. Однако этот вопрос не урегулирован до сих пор. УМИЗ в суде потребовало взыскать с ИП долг, а также обязать его освободить участок «путем демонтажа ограждения».

Суд удовлетворил иск. В случае, если индивидуальный предприниматель в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу не освободит землю, УМИЗ вправе самостоятельно совершить демонтаж установленного ограждения, а затем потребовать с ИП оплаты расходов на эти работы.