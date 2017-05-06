Семиделихин раскрыл детали строительства новой Гостиной, 1

В интервью «МК» начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин рассказал о строительстве дома №1 по улице Гостиная вместо снесенного летом 2016 года. Он заверил, что здание будет возведено по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля.
— Оно уйдет чуть внутрь и не будет вышестоящих рядом зданий. По окнам — это четыре этажа. И оно будет считаться памятником, — сказал Семиделихин.
Кроме того, чиновник пояснил, почему снесенная Гостиная, 1 в полной мере считаться памятником архитектуры.
— Есть фото от 1943 года, на котором четко видно, что фасад полностью разрушен. Во время сноса здания были oбнаружены железобетонные плиты перекрытия, что никак не вяжется с XIX веком.
Как хоть новодел можно считать памятником? Это в утешение тем, кто был против сноса?
Вот и памятник готов! Под «Пятёрочку» отлично подойдёт!!
Не может всякая халупа считаться памятником. Не приводит такая политика в этой области ни к чему хорошему. Итог видим. Зачем же тогда ещё не построенное здание обременять таким хомутом? Город должен жить, обновляться и хорошеть.
нормальное красивое здание, лучше чем на рухлять смотреть. Их у нас хватает. Прекрасный памятник наример кинотеатр родина, загляденье, блин. Туристы едут посмотреть на него…
нормальное красивое здание, лучше чем на рухлять смотреть. Их у нас хватает. Прекрасный памятник например кинотеатр «Родина», загляденье, блин. Туристы едут посмотреть на него…
Лет через пять кинотеатр Родина, при таком отношении к зданию кинотеатра, тоже будет рухлядью. Такой же как пресловутый дом на Гостинной один. И также будет оскорблять взглят эстэта Владимира. А туристам уже и смотреть не на что будет.
мурена, а какое отношение может быть к неиспользуему зданию? Откуда брать деньги на содержание и ремонт? Это судьба всех здний, по недоразумению или недомыслию объявленных памятниками. К сожалению из примерно 200 архитектурных памятников Орла, имеющих различную степень защиты от республиканской до местной примерно до трети — откровенные развалюхи, часто горевшие, без крыш и больше годные народ пугать и показывать, как делать нельзя. К тому же являвшиеся в прошлом, а кой что и в настоящем жилыми домами, со всеми прелестями для несчастных жителей…
Вместо одного новодела построят другой. Абсолютно равноценная замена.
А кто-нибудь задумывался-почему горят дома?…Да просто это кому-то ВЫГОДНО.