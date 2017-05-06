Семиделихин раскрыл детали строительства новой Гостиной, 1

В интервью «МК» начальник управления по госохране объектов культурного наследия Орловской области Сергей Семиделихин рассказал о строительстве дома №1 по улице Гостиная вместо снесенного летом 2016 года. Он заверил, что здание будет возведено по чертежам архитектора Тибо-Бриньоля.

— Оно уйдет чуть внутрь и не будет вышестоящих рядом зданий. По окнам — это четыре этажа. И оно будет считаться памятником, — сказал Семиделихин.

Кроме того, чиновник пояснил, почему снесенная Гостиная, 1 в полной мере считаться памятником архитектуры.

— Есть фото от 1943 года, на котором четко видно, что фасад полностью разрушен. Во время сноса здания были oбнаружены железобетонные плиты перекрытия, что никак не вяжется с XIX веком.