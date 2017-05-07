Из Орловской области за счет диаспор выдворили 118 человек

Выдворению подверглись попавшиеся на нарушениях иностранные граждане.

Информация об этом прозвучала на прошедшем заседании Орловского облсовета, на котором доклад за 2016 год представил региональный уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. Он напомнил о том, что в связи с передачей функций по миграционному контролю в ведение полиции Специальное учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС было преобразовано в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области (ЦВСИГ УМВД).

Он расположен в Орле на улице 1-й Пушкарной. В нем содержатся те иностранцы, которые попались на правонарушениях, к примеру, находящиеся на территории нашей страны без соответствующего разрешения. Туда же помещают иностранцев, отбывших тюремный срок на территории нашей страны и подлежащих депортации на родину.

— В 2016 году в ЦВСИГ УМВД содержалось 302 иностранных гражданина, что на 122 человека больше, чем в 2015 году, — отметил Александр Лабейкин. — Среднесуточная наполняемость составила 27 человек, или в среднем на 10 человек больше, чем годом ранее.

По его словам, для своевременного выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации с руководством УФССП налажено тесное взаимодействие, а также проработан вопрос по оплате расходов на выдворение иностранных граждан. Так, в 2016 году за счет средств родственников и диаспор было выдворено 118 человек. В прошлом году самовольного оставления места отбывания административного наказания иностранными гражданами не допущено, подчеркнул омбудсмен.