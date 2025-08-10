Орловцам запретят зарабатывать на дачах и огородах

Новые правила ведения садоводства и огородничества вступят в силу уже в сентябре.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что уже с 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила, касающиеся садовых и огородных земельных участков. В этот день начнет действовать Федеральный закон № 353-ФЗ, в соответствии с которым были внесены изменения в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Как говорят в Росреестре, владельцы таких участков не смогут их продать, подарить или отчуждать другим способом отдельно от находящихся на нем садового или жилого дома, гаража или хозпостроек.

«Также законом уточняется понятие хозпостройки, – сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области. – Согласно документу к хозяйственным постройкам относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы, если они не встроены в жилой или садовый дом и не являются его составной частью. Новым законом запрещается создавать территории садоводства и огородничества на землях, признаваемых сельхозугодьями, и в границах зон, где такой вид деятельности запрещен».

Кроме того, продолжают в ведомстве, по новым правилам не допускается раздел (выделение доли в натуре) жилого или садового дома, хозяйственной постройки или гаража, расположенных на садовых участках. При этом параметры жилого и садового домов должны соответствовать нормам, установленным градостроительными регламентами, и общим требованиям, применяемым к объектам индивидуального жилищного строительства.

Одним из главных новшеств обещает стать полный запрет на любую коммерческую деятельность на землях садоводческих и огороднических товариществ. Еще при обсуждении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации отмечалось, что такой запрет призван искоренить практику использования дачных участков для устройства коммерческих объектов, не связанных с личными нуждами, в том числе платных бань, хостелов, складов, мини-отелей, мастерских, питомников и прочее. Кстати, законопроект очень быстро прошел обсуждение и процедуру принятия. Так, Госдума одобрила его 22 июля этого года, Совет Федерации – 25 июля, а уже 31 июля его подписал президент.

«Новый закон поможет дополнительно обезопасить добросовестных собственников земельных участков и строений, защитить потенциальных покупателей такой недвижимости от непорядочных продавцов и мошенников, а также предотвратить неправомерное освоение земель», – говорит руководитель регионального Управления Росреестра Надежда Кацура. По ее словам, в этом году в Орловской области зарегистрировано 1230 прав собственности в отношении земельных участков, находящихся на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. А еще 435 прав оформлено на строения, расположенные на таких участках.

