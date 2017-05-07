Орловский кикбоксер Влад Туйнов победил соперника из Германии

6 мая в рамках турнира Mix Fight Gala 21, проходившего в Германии, «Орловский бриллиант» Владислав Туйнов победил оппонента Себастьяна Мендеза. Бой длился все три раунда, и победа была присуждена Владу решением судей.

По словам команды, Мендез оказался крепким соперником, пережил два серьезных нокдауна в третьем раунде, но выдержал бой до конца. Туйнов же работал четко по стратегии и заданию тренера.

В активе Туйнова теперь 29 побед и 2 поражения. Мендез, в свою очередь, потерпел 14-е поражение в карьере, на его счету также 58 побед и 2 ничьих.