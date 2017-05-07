В Орле на рынке нашли пятерых нелегальных мигрантов

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области, в ходе рейда по вопросам соблюдения миграционного законодательства на Центральном рынке Орла были выявлены 5 иностранцев, нарушавших закон. Все они приехали в наш город на заработки.

Часть из них не имела патент на работу, другие нарушили порядок пребывания на территории РФ. Еще один пытался обмануть полицейских и предъявил чужой паспорт. Его депортируют и закроют ему въезд в Россию на 5 лет.

— Всего в текущем году на территории региона сотрудниками полиции выявлено свыше 300 нарушений иностранными гражданами режима пребывания и установленного порядка осуществления трудовой деятельности, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.