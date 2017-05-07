В Орле план приватизации дополнили скандальными объектами

На торги выставят помещения на улицах Ленина и Игнатова.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета, администрация города предложила включить в перечень объектов муниципальной собственности и приватизировать два объекта недвижимости: нежилое здание № 37 по улице Игнатова и помещение издательства ОРАГС, расположенное в доме № 6 на улице Ленина.

— На внеочередной сессии горсовета, которая состоялась 14 апреля, этот вопрос не прошел, — напомнили в городском парламенте. – Тогда из 25 собравшихся депутатов против проголосовали семеро, один депутат не принял участие в голосовании. Таким образом, вопрос был отправлен на доработку.

Спустя две недели чиновники вновь вынесли вопрос на обсуждение депутатов и на сей раз своего добились. Здание на улице Игнатова находилось в оперативном управлении детского сада № 81, а земельный участок был закреплен за ним на праве постоянного бессрочного пользования. Предполагаемые доходы от продажи здания составят 9,59 млн рублей, участка — 23,37 миллиона.

Помещение на улице Ленина общей площадью 124,3 кв. м. в настоящее время не используется. До марта текущего года оно находилось в безвозмездном пользовании орловского филиала РАНХиГС. Предполагаемая выручка от его продажи составит 4,25 миллиона рублей.