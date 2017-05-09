Потомский: «Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил жителей Орла с Днем Победы. Выступая с приветственным словом перед началом шествия войск орловского гарнизона на площади Ленина, глава региона отметил, что Россия всегда будет помнить страшные события Великой Отечественной войны.

С Днем Победы! #победа Публикация от Вадим Потомский (@vadimpotomskiy) Май 9 2017 в 12:26 PDT

— Россия не согнется ни перед кем и никогда, будет наращивать свою оборонную мощь, укреплять свою армию и военно-морской флот. Никакие внешние и внутренние силы не смогут ослабить единство российского народа, — сказал Потомский. — Мы всегда будем помнить великий солдатский подвиг, подвиг нашего народа. С праздником, дорогие товарищи! Крпекого вам здоровья, счастья, мирного неба над головой! Слава народу-победителю! С Днем Победы!