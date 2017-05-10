Под Орлом пенсионеры погнались за вором на машине

Мужчину удалось задержать.

Обстоятельства кражи, совершенной в Мценске, рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. 61-летняя женщина звонила в полицию из машины, на которой они с супругом гнались за преступником. По ее словам, неизвестный проник в ее дом и похитил золотые украшения, фотоаппарат и бытовую технику. Заметить вора женщина смогла, когда возвращалась домой.

Тот прыгнул в автомобиль и уехал. Пенсионерка не растерялась, и вместе с мужем они погнались за преступником на своей машине. Параллельно она позвонила в полицию, и стражи порядка сумели задержать вора. Им оказался 32-летний амчанин, у которого нашли имущество женщины.

— В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие. Подозреваемый признает свою причастность к преступлению. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.