Жители Выгонки жалуются на огромные свалки

10.05.2017 Важное, Новости

Мусор, по их словам, не вывозится уже не первую неделю.

В Орле жители микрорайона «Выгонка» жалуются на мусор, который скапливается и не вывозится с контейнерных площадок, в результате чего образуются крупные свалки. Фотографии они публикуют в соцсетях. По их словам, мусор около школы №33 не убирают уже две недели, и он лежит уже на дороге.

— И это 9 мая! Фашистов победили, а мусор оказался сильнее, — написал пользователь «ВКонтакте» Вадим Большев.

Подобная ситуация складывается не только на Выгонке. Житель Северного района обратил внимание на контейнерную площадку у школы №18, где мусор не вывезли еще с апрельского субботника.

Фото из соцсетей


9 комментария Жители Выгонки жалуются на огромные свалки

  2. Весь частный сектор города такой! Главное исправно высылать квитанции на вывоз ТБО.

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  4. Так вот где открыли новый мусорный полигон! Наверно мусороперерабатывающий завод теперь там ждать?

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  7. Частный сектор не хочет платить за вывоз мусора. Не хотят заключать договоры. А мусора много больше, чем в квартирах. Так что результат закономерен. Полагаю, что Спецавтобаза плюнет на эти районы и вообще откажется от вывозки. Или надо в несколько раз повышать тариф.

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  9. Экотек свою свалку(негодных контейнеров) организовал у меня во дворе(Шаумяна 13а)На звонки и сообщения на сайте не реагирует.обнаглели!!!

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