Жители Выгонки жалуются на огромные свалки

Мусор, по их словам, не вывозится уже не первую неделю.
В Орле жители микрорайона «Выгонка» жалуются на мусор, который скапливается и не вывозится с контейнерных площадок, в результате чего образуются крупные свалки. Фотографии они публикуют в соцсетях. По их словам, мусор около школы №33 не убирают уже две недели, и он лежит уже на дороге.
— И это 9 мая! Фашистов победили, а мусор оказался сильнее, — написал пользователь «ВКонтакте» Вадим Большев.
Подобная ситуация складывается не только на Выгонке. Житель Северного района обратил внимание на контейнерную площадку у школы №18, где мусор не вывезли еще с апрельского субботника.
Фото из соцсетей
а посмотрите что около 30 школы там же на Выгонке творится
Весь частный сектор города такой! Главное исправно высылать квитанции на вывоз ТБО.
И все Лужки мусором завалены. Что-то тандем Потомский — Усиков обленился.
Так вот где открыли новый мусорный полигон! Наверно мусороперерабатывающий завод теперь там ждать?
А про Митина почему забыли? Вернее он почему не занимается ВЫГОНКОЙ?
А где же наш местный мусорный олигарх с питерскими баками?
Частный сектор не хочет платить за вывоз мусора. Не хотят заключать договоры. А мусора много больше, чем в квартирах. Так что результат закономерен. Полагаю, что Спецавтобаза плюнет на эти районы и вообще откажется от вывозки. Или надо в несколько раз повышать тариф.
А машин ЭкоТек’а совсем не видно, не ушли ли они от нас???
Экотек свою свалку(негодных контейнеров) организовал у меня во дворе(Шаумяна 13а)На звонки и сообщения на сайте не реагирует.обнаглели!!!