Жители Выгонки жалуются на огромные свалки

Мусор, по их словам, не вывозится уже не первую неделю.

В Орле жители микрорайона «Выгонка» жалуются на мусор, который скапливается и не вывозится с контейнерных площадок, в результате чего образуются крупные свалки. Фотографии они публикуют в соцсетях. По их словам, мусор около школы №33 не убирают уже две недели, и он лежит уже на дороге.

— И это 9 мая! Фашистов победили, а мусор оказался сильнее, — написал пользователь «ВКонтакте» Вадим Большев.

Подобная ситуация складывается не только на Выгонке. Житель Северного района обратил внимание на контейнерную площадку у школы №18, где мусор не вывезли еще с апрельского субботника.

Фото из соцсетей